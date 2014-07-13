ياسر برهامى: لا يجوز للمرأة ارتداء «استرتش» أمام أولادها وأخواتها

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأنه لا يجوز أن ترتدى المرأة «الترنج» الضيق الذى يشبه «الاسترتش» أمام أخواتها وأولادها.

وقال برهامى فى فتوى نشرت بموقع «أنا السلفى» التابع للدعوة السلفية رداً على سؤال، «ما حكم أن تلبس المرأة داخل البيت، سواء كانت أمًّا أو أختًا، الترنج أمام أولادها أو أمام إخوتها وأبيها وأمها؟»، فقال برهامى: «فإذا كانت الثياب ضيقة تجسِّم حجم الفخذ “مثل الاسترتش”؛ لم يجز للمرأة أن تلبسها إلا أمام الزوج، وإن كانت واسعة جاز لها أمام أبيها وإخوتها أو أولادها».