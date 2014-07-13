وزارة الشباب تنظم برنامجا تدريبيا للتنمية البشرية

بدأت اليوم أولى جلسات فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي في التنمية البشرية “للطلائع الأيتام والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية للطلائع” تحت شعار “اختلافنا سر تميزنا” وذلك خلال الفترة من 12 – 15 يوليو الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتضمنت فعاليات الجلسة، تعريف الأخر وسبل التعامل والاختلاف مع الأخرين، والتدريب على فكرة تقبل الأخر ومساندته في المجتمع بروح الجماعة والتعاون فيما بين أفراد المجتمع.

كما ناقشت الجلسة قانون الحماية التي تحمي الأفراد في المجتمع وتؤدي للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك قانون التعاون ودوره في المساهمة في حل المشكلات بشكل يتناسب مع الأخرين.

فيما تناولت الجلسة مفهوم التهميش وتحديد الفئات المهمشة داخل المجتمع ومنها “الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال الشوارع، الفقراء، مرضى السرطان وغيرها من الفئات التي تحتاج تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص والإعلام لحل هذه القضايا، متناولة أسباب تهميش هذه الفئات في المجتمع ودور المواطن والحكومة ووسائل الإعلام في تمكين الفئات المهمشة وإدماجهم في المجتمع.

أ ش أ