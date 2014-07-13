بالصور مدير أمن الفيوم يقود حملة على الأكمنة

قام اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم بالمرور على الخدمات الأمنية والأكمنة فى دائرة المحافظة .

ومر مدر الأمن على القوات المعينة بكمين كوم أوشيم ،منبهً بشدة اليقظة التامة خاصة أثناء تفتيش السيارات ، كما تفقد مستودع البترول بقرية العدوة.

وشدد على اليقظة والحذر أثناء الخدمة ، كما وجه بالتعامل بحسم ضد أى خروج على القانون مع الالتزام بحسن معاملة الجمهور .

كما أشرف على حملة لقسم مباحث التموين أسفرت عن ضبط 60 جركن بنزين 80 و 3 براميل صاج محملين بنزين 80 باجمالى 2200 لتر بنزين 80 مهرب حيازة المتهم” حسين . ع . ع” سائق ومقيم كفر محفوظ مركز طاميه بالسيارة رقم 5941 ف ج د ،وتم تحرير المحضر رقم 20271 جنح مركز الفيوم.