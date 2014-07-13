أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور مدير أمن الفيوم يقود حملة على الأكمنة

Google+ Print
بالصور مدير أمن الفيوم يقود حملة على الأكمنة بالصور مدير أمن الفيوم يقود حملة على الأكمنة

قام اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم بالمرور على الخدمات الأمنية والأكمنة فى دائرة المحافظة .

ومر مدر الأمن على القوات المعينة بكمين كوم أوشيم ،منبهً بشدة اليقظة التامة خاصة أثناء تفتيش السيارات ، كما تفقد مستودع البترول بقرية العدوة.

وشدد على اليقظة والحذر أثناء الخدمة ، كما وجه بالتعامل بحسم ضد أى خروج على القانون مع الالتزام بحسن معاملة الجمهور .

كما أشرف على حملة لقسم مباحث أسفرت عن ضبط 60 جركن بنزين 80 و 3 براميل صاج محملين بنزين 80 باجمالى 2200 لتر بنزين 80 مهرب حيازة المتهم” حسين . ع . ع”  سائق ومقيم كفر محفوظ مركز طاميه بالسيارة رقم 5941 ف ج د ،وتم تحرير المحضر رقم 20271 جنح مركز الفيوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة