البرلمان الدولي للأمن والسلام يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أعرب البرلمان الدولي للأمن والسلام من خلال مديره الاقليمي بالشرق الأوسط الإعلامي محمد زكريا عن استنكاره الشديد للاعتداءات الإسرائيلية على الفسلطينيين العزل بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأكد المدير الاقليمي للبرلمان الدولي للأمن والسلام الإعلامي محمد زكريا في بيان له رفضه سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل والتي أسفرت اعتداءاتها على قطاع غزة عن سقوط ما يزيد عن 125 قتيل ومئات الجرحى الأبرياء، وتشريد الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب زكريا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو باتباع سياسة بضبط النفس والتوقف فورًا عن الاعتداء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن التصعيد والتصعيد المقابل، سيؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

وأضاف أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية أخلاقية وإنسانية، تجاه الأحداث في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة فرض مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلى للتوقف فورًا عن الاعتداءات العسكرية.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، وأن يعود الطرفان “الإسرائيلي والفلسطيني” إلى طاولة المفاوضات، وأن يلتزم الطرف الإسرائيلي بمبادرة السلام العربية، التي تستند على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإعلان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.