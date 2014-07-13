«جبهة شباب الجمهورية الثالثة» يشيدون بدور القصاص فى قيادة الإسماعيلية

قام شباب «جبهة الجمهورية الثالثة» بمرافقة اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، خلال جولته لمستشفى الإسماعيلية العام، وذلك مشاركة لتفعيل الدور الميدانى للإطمئان على وصول دعم القطاع الصحى لمستحقيه من المرضى وتبنى مقترحاتهم لتطوير المستشفى.

وقال محمد طاحون، المتحدث الإعلامى لجبهة شباب الجمهورية الثالثة بالإسماعيلية، إن شباب الجبهة أشادوا بدور القصاص فى قيادته لمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال مرافقتهم الدائمة لجوالته الميدانية التى أظهرت نشاطه العملى فى تحريك الجهاز التنفيذى الى الشارع لمعرفة المشاكل من أفواه المواطنين، والعمل على سرعة حلها.

وتابع سليمان الحوت، المنسق العام للجبهة بالإسماعيلية، بأن القطاع الصحى بالمحافظة سيشهد طفرة ملموسة من خلال تطوير شامل للأبنية الصحية والخدمات الى جانب التصدى لظاهرة الروتين والبيروقراطية فى الأداء الحكومى للقطاع .

كما أشاد الحوت، بشباب الجبهة الذين تواجدوا بالجوالة اليوم، على موافقتهم المشاركة فى مقترح السيد المحافظ الخاص بشأن تخصيص يوم من كل أسبوع لتكثيف أعمال النظافة الشاملة للمستشفيات.

كان قد رافق محافظ الإسماعيلية، شباب الجبهة وهم :”محمد عبدالعزيز، أحمد عثمان، هادى فكرى، وائل العنانى، أحمد الشامى، وأحمد فكرى”.