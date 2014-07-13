المصرية للاتصالات تتحمل سعر مكالمة الخط الساخن لـ57357

قام فريق من العاملين بشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بزيارة لمستشفى سرطان الاطفال 57357 حيث تم عقد اتفاقية تعاون بين الشركة والمستشفى لتحسين خدمة ” الكول سنتر ” وتطوير خدمات الانترنت وحل مشكلاتها بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية خاصة ان كافة اقسام وخدمات المستشفى تعمل بالمنظومة الرقمية المتطورة التى تعتمد بشكل كامل على الكمبيوتر والانترنت .

وصرح المهندس محمد النواوى ، خلال الزيارة ، إن المصرية للاتصالات باعتبارها شريكا للمستشفى فى دعم خدمات الاتصالات منذ عام 2000 ستتحمل عن المتحدث تكلفة سعر مكالمة الخط الساخن 19057 فى حالة الاتصال به من التليفون الارضى .

واشار الى انه يتم حاليا عقد مفاوضات مع جميع شركات المحمول لتتحمل المصرية للاتصالات سعر مكالمة الخط الساخن من أى موبايل أسوة بالخط الأرضى ، لافتا الى ان المصرية للاتصالات هى شركة وطنية ملك للشعب المصرى يؤمن القائمون عليها بأهمية دورها الاجتماعى من خلال دعم وتعزيز العمل التطوعى الذى تعود نتائجه على المواطن وتساهم فى تخفيف العبء عنه ، وأن يكون هذا الدعم دائما قائما على العمل والانجاز السريع وليس مجرد الكلام والوعود .

ومن جانبه ، اكد هشام عبد السلام المسئول الاعلامى لمؤسسة 57357 انه فى اطار تحسين اداء الخدمة وزيادة سرعتها ايضا قرر المستشفى فصل خدمة الكول سنتر الخاصة بالمرضى عن المتبرعين لتخفيف العبء عنهم .

واوضح ان قرار الشركة المصرية للاتصالات جاء ايمانا منها برسالة مستشفى 57357 وحرصها الدائم على مساندتها بالاضافة الى تأكيد الشركة برئاسة المهندس محمد النواوى على استمرار الدعم فى المشروعات التوسعية واهمها انشاء المبنى الجديد الذى يضم 300 سرير لمواجهة ارتفاع اعداد المرضى وتوفير فرص علاج اكثر بما يساهم فى رفع نسب الشفاء من هذا المرض .

و حرص العاملين بالمصرية للاتصالات ، خلال زيارتهم ل 57357 ، على مشاركة الاطفال فرحتهم برمضان بأسلوب عملى حيث أحضروا البالونات والورق الملون وكل اشكال الزينة وصعدوا السلالم المعدنية لتعليق الزينة بأنفسهم وسط ضحكات الاطفال وحماس جميع العاملين الذين قاموا بمشاركتهم فى مشهد انسانى رائع .

أ ش أ