محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73%

اعتمد محافظ الإسكندرية المستشار محمد عباس عطا اليوم السبت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2012\2013 بنسبة نجاح 73%.

وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية محمود العرينى، بأن إدارة شرق التعليمية جاءت فى المركز الأول وإدارة المنتزه التعليمية فى المركز الثانى وإدارة وسط التعليمية فى المركز الثالث.

وأكد العرينى، أنه سيتم توزيع النتيجة على مختلف مدارس الإسكندرية كما سيتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم على شبكة المعلومات الدولية، وأن طالبات الشهادة الإعدادية تصدرن المراكز الأولى على مستوى المحافظة واحتفظن بالعشرة مراكز الأولى بمختلف الإدارات التعليمية.