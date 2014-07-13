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ضبط المتهمين بسرقة محل جواهرجى بقوص‎ فى قنا

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ضبط المتهمين بسرقة محل جواهرجى بقوص‎ فى قنا ضبط المتهمين بسرقة محل جواهرجى بقوص‎ فى قنا

تمكنت مديرية أمن قنا وإدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع فرع الأمن العام بقنا من ضبط عدد 2 من المتهمين فى واقعة سرقة جواهرجى بمدينة قوص من محل “عاطف عبد الفتاح موسى” وسرقة 2 كيلو جرام من المشغولات الذهبية ، كما تمكنت أجهزة البحث من ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

وكان عدد من المجهولين ،قد قاموا باقتحام محل الجواهرجى بالأسلحة ،والتعدى على صاحبه وسرقة 2 كيلو جرام من المشغولات الذهبية ،وفروا بسيارة ربع نقل بيضاء اللون.

وأمر اللواءمحمد كمال مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة , وفى أقل من 8 ساعات تمكنت أجهزة البحث والأمن العام ومديرية الأمن من ضبط كل من “حمدى يوسف عبده” 28سنة عاطل ومقيم حجازة قبلى والمتهم فى العيد من القضايا والأحكام القضائية ومقاومة سلطات
> “محمود النوبى محمد” 38سنة عاطل ومقيم بنفس المنطقة المذكورة.

واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة ،وتم ضبط المسروقات والسيارة المستخدة بدون لوحات.

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