تدعيم مستشفى الداخلة المركزى بخزانات مياه وأسرة للمرضى

وافق اللواء طارق المهدى، محافظ الوادى الجديد، على تدعيم مستشفى الداخلة المركزى بـ3 خزانات مياه علوية لسد النقص الشديد فى احتياجات المستشفى والأقسام التابعة له من المياه، بعد تعدد شكوى إدارة المستشفى من نقص المياه بصفة متكررة.

كما وافق المحافظ على تدعيم المستشفى، وخاصة قسم العناية المركزة بعدد من الأسرة الإضافية، لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، وخاصة أن المستشفى يخدم قطاعا كبيرا جدا من المواطنين على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، وذلك استجابة لشكاوى الأهالى والأحزاب السياسية فى اللقاء الذى جمعهم بالمحافظ مؤخرا، وحددوا تلك المطالب فى اللقاء، مما استدعى المحافظ لإصدار توجيهاته لرئاسة مركز الداخلة لحل المشكلة.

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