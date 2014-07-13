تألقي بالتنورة الطويلة كالنجمات

تتمتع كل نجمة بين نجمات هوليوود بستايل مختلف تماماً عن الأخرى، وتحرص كل منهن على الظهور بلوك متجدد وأنيق في كل مرة، ولكن يبدو أن النجمات على اختلاف أذواقهن اتفقن على أن التنورة الطويلة هي واحدة من أهم متطلبات الأناقة مهما كان المكان أو الزمان.

يمكن أن تتألقي بالتنورة الطويلة على طريقة كيت بوسوورث Kate Bosworth وجينيفر موريسون Jennifer Morrison في لوك يومي ناعم وألوان صيفية جميلة للقاء الصديقات أو اجتماع العائلة، ولأناقتك في المناسبات اليومية اختاري تنورة ذات تصميم مميز ونسقيها مع توب بسيط كما فعلت الممثلة جوليان هوف Julianne Hough.

كما يمكنك أن تتألقي بالتنورة الطويلة في السهرات المسائية على طريقة الأنيقة ايفانكا ترامب Ivanka Trump التي اختارت تنورة ذات فتحة ساق ونسقتها مع قميص بأكمام طويلة ومجوهرات ذهبية لافتة، أو على طريقة أيقونة الموضة دايان كروغر Diane Kruger التي تألقت على السجادة الحمراء بتنورة طويلة وتوب فخم وبراق.

وإن احترت في كيفية تنسيق هذا النوع من التنانير فيمكنك دوماً اللجوء للقميص الأبيض، فهو من أنسب القطع مع التنانير الطويلة، ولكن احرصي على أن تكملي إطلالتك بالإكسسوار المناسب كما فعلت إيما واتسون Emma Watson.

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