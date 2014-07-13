فيديو - الحسيني: هدفي الأوروبي الأول؟ تعويض عن شهر صعب

أعرب عمر الحسيني المحترف المصري في صفوف ليفاديا تالين عن سعادته بهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه جاء بعد شهر ابتعد فيه عن الملاعب للإصابة.

وسجل الحسيني هدفا لليفاديا تالين وصنع الهدف الرابع والخامس في فوز فريقه 7-0 على لا فيوريتا بطل سان مارينو. (شاهد الأهداف من هنا)

وقال الحسيني لـFilGoal.com يوم الأحد: "سعيد بهدفي الأول في دوري أبطال أوروبا، سيمنحني بالطبع دفعة معنوية رائعة .. خاصة بعد العودة من الإصابة".

وأضاف "تعرضت لإصابة في السمانة أبعدتني شهرا عن الملاعب، وكنت حزينا للغاية لعدم مشاركتي في لقاء الذهاب .. ولكن الله عوضني بهدف وصناعة أخرين".

وعن طموح الحسيني في البطولة، أشار "نعلم أن الوضع صعبا ولكن نأمل في الوصول لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أو على الأقل التأهل لمجموعات الدوري الأوروبي".

وتأهل ليفاديا تالين للدور التمهيدي الثاني ويلعب مع سبارتا براج التشيكي يوم 15 يوليو الجاري ذهابا بالتشيك و22 إيابا في إستونيا.

وفي حالة عبور ليفاديا فريق سبارتا براج، يضمن على الأقل التأهل للدوري الأوروبي.