جميلة في شهر الصوم ومن دون مكياج!

إن استخدام مستحضرات التجميل بكثرة على الوجه قد يسبب الكثير من المشاكل للبشرة لاحتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة، كما أن شهر الصوم يحتاج إلى إطلالة وقورة خالية من مستحضرات المكياج المتكلفة، فلم لا تجمعين هذا الشهر بين المظهر الطبيعي الخالي من المكياج وبين البشرة الحيوية المرتاحة والخالية من المشاكل؟

كل ما عليك فعله هو ما يلي:

1. اشربي كمية كافية من الماء والعصائر يومياً بعد الإفطار، فالعصائر الطبيعية لها تأثير ممتاز على الجلد، إذ تمنع جفافه وخشونته وتعطيه مظهراً لامعاً كما أنها تؤخر ظهور التجاعيد.

2. اغسلي وجهك بالغسول المناسب له مرتين يومياً مع ترطيبه بمواد طبيعية كالعسل أو الزبادي.

3. قومي بعمل تقشير لوجهك 3 مرات أسبوعياً على الأقل، ويفضل استخدام مواد طبيعية، فالصوم قد يسبب الجفاف للبشرة، لذا فهي تحتاج إلى التقشير المنتظم.

4. توقفي عن ملامسة وجهك وخصوصاً إذا كنت خارج المنزل حتى لا تنتقل البكتيريا والميكروبات العالقة بيديك إلى وجهك وتسببي لها ظهور حب الشباب.

5. اهتمي بالحفاظ على جمال عينيك والتخلص من الهالات السوداء باستخدام الخيار أو البطاطس.

6. تخلصي من الشعر الزائد في وجهك حتى تبدين بمظهر أكثر جاذبية.

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