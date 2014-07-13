الإحصاء : 20.7 % تراجع في عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر مايو الماضي

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد السائحين القادمين من جميع دول العالم إلى مصر بنسبة 20.7% خلال مايو الماضي ليسجل السائحين 768 ألف سائح مقابل 969 ألف سائح خلال شهر مايو 2013.

وأوضح الإحصاء – فى النشرة الشهرية عن السياحة والصادرة اليوم الأحد – أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفادا للسائحين خلال شهر مايو الماضي يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وأضاف أن “عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحون المغادرون خلال الفترة المذكورة بلغت 7.3 مليون ليلة مقابل 8.8 مليون ليلة خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض تراجع سجلت 16.8 ٪”، مشيرا إلى استحواذ أوروبا الشرقية على النصيب الأكبر بنسبة 45.7٪ في عدد الليالي، يليها أوروبا الغربية 30.6 ٪، ثم الشرق الأوسط 16.5 ٪ خلال نفس الفترة.

ولفت إلى تراجع عدد السائحين القادمين من الدول العربية إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 124.9 ألف سائح مقابل 200.8 ألف سائح بنسبة انخفاض 37.8٪ وبنسبة 16.3٪ من إجمالي السائحين، موضحا تراجع أيضا عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الدول العربية ليسجل 1.5 مليون ليلة مقابل 1.9 مليون ليلة بنسبة انخفاض 22.1 ٪ وبنسبة 19.8٪من إجمالي الليالي السياحية.

ونوه إلى أن متوسط عدد الليالي للسائح بلغ 9.4 ليلة خلال شهر مايو 2014 مقابل 9.3 ليلة خلال نفس الشهر لعام 2013.

أ ش أ