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“عصفور” يوافق على التصويت الالكتروني لجوائز الدولة

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“عصفور” يوافق على التصويت الالكتروني لجوائز الدولة “عصفور” يوافق على التصويت الالكتروني لجوائز الدولة

وزير الثقافة خلال اجتماعه

عقد دكتور جابر عصفور وزير الثقافة، اجتماعًا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، و أسامة عمران رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، و المهندس محمد أبو سعدة رئيس صندوق التنمية الثقافية الذي قد كلف من قبل بوضع نظام الكتروني للتصويت على حوائز الدولة بمكتبه، بحضور طارق نعمان رئيس الإدارة المركزية للشعب و اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة و د.سعيد المصري رئيس المكتب الفني لوزير الثقافة.

و قد قام أبو سعدة باستعراض المشروع من آلية تنفيذه ووضع برنامج خاص بحيث يكون التصويت من خلال قاعدة بيانات الكترونية، و إنشاء نظام حديث للتصويت الالكتروني يسمح بسرية التصويت وإنشاء قاعدة بيانات للحاصلين على جوائز الدولة المختلفة.

وعلى الفور وافق عصفور على هذا المشروع الذي تقدم به أبو سعدة، وقرر البدء في تنفيذه وتشغيله خلال ثلاثة أشهر، بحيق يكون التصويت لجوائز الدولة للعام القادم الكترونيًا.

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