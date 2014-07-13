“نتنياهو”: نستخدم مضادات صواريخ لحماية مواطنينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته “تشن عملية عسكرية هجومية ضد حماس ومنظمات إرهابية أخرى في قطاع غزة”، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع الحكومة الإسرائيلية: “حماس اختارت أن تهاجم المدن الإسرائيلية بقذائف هائلة وبشكل عشوائي، سنضرب حماس بقوة”. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه “يجب فهم أن عدونا يختبئ بالمساجد، وهناك مخازن أسلحة تحت المستشفيات ومواقع قيادة إلى جانب رياض الأطفال”، على حد قوله.

واتهم “نتنياهو” “حماس” باستخدام المواطنين الفلسطينيين في غزة كـ”دروع بشرية”، وقال “المسؤولية الأولى عن أي إصابات في صفوف الفلسطينيين تقع على كاهل عناصر حماس، وإسرائيل تأسف على أي إصابة كهذه”.

وتابع ”نتنياهو”: “الفرق بين إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم منظومات دفاعية مضادة للصواريخ من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، وهم يستخدمون موطني غزة من أجل الدفاع عن مخازن صواريخهم”.