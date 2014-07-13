أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“نتنياهو”: نستخدم مضادات صواريخ لحماية مواطنينا

Google+ Print
“نتنياهو”: نستخدم مضادات صواريخ لحماية مواطنينا “نتنياهو”: نستخدم مضادات صواريخ لحماية مواطنينا

بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته “تشن عملية عسكرية هجومية ضد حماس ومنظمات إرهابية أخرى في قطاع غزة”، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع الإسرائيلية: “حماس اختارت أن تهاجم المدن الإسرائيلية بقذائف هائلة وبشكل عشوائي، سنضرب حماس بقوة”. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه “يجب فهم أن عدونا يختبئ بالمساجد، وهناك مخازن أسلحة تحت المستشفيات ومواقع قيادة إلى جانب رياض الأطفال”، على حد قوله.

واتهم “نتنياهو” “حماس” باستخدام المواطنين الفلسطينيين في غزة كـ”دروع بشرية”، وقال “المسؤولية الأولى عن أي إصابات في صفوف الفلسطينيين تقع على كاهل عناصر حماس، وإسرائيل تأسف على أي إصابة كهذه”.

وتابع ”نتنياهو”: “الفرق بين إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم منظومات دفاعية مضادة للصواريخ من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، وهم يستخدمون موطني غزة من أجل الدفاع عن مخازن صواريخهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا