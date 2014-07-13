صورة - ' شيكا شو ' يتصدر عناوين الصحف البرتغالية

بعد تسجيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق وسبورتنج لشبونة الحالي أول أهدافه مع الفريق البرتغالي في مواجهة أمام سليساو أزوريس، لفت أنظار الإعلام.

شيكابالا الذي شارك في الشوط الثاني من مواجهة المباراة الودية على كأس "بيدرو باوليتا" نجح في تسجيل هدفا رائعا وقدم أداء راقيا خلال المواجهة التي فاز بها فريقه 2-1.

مجلة (ريكورد) وضعت شيكابالا على أعلى الغلاف بعنوان "عرض فني ماركة شيكابالا".

أما مجلة (أوجوجو) فكان عنوانها، "شيكابالا يقلب الطاولة"، في إشارة إلى أنه نجح في تسجيل هدفا من أول لمسة فور دخوله مع انطلاق الشوط الثاني.

أما صحيفة (أبولا) فقد تحدثت عن أن شيكابالا نجح في تقديم نفسه بسحره ومهارته الفنية الواضحة للمدرب الجديد ماركو سيلفا.

ولم يشارك شيكابالا في أي مباراة رسمية منذ انضمامه في يناير الماضي، ويعمل على حجز مكانا أساسيا في الموسم المقبل.

شاهد هدف شيكابالا (جودة ممتازة)