أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - ' شيكا شو ' يتصدر عناوين الصحف البرتغالية

Google+ Print
صورة - ' شيكا شو ' يتصدر عناوين الصحف البرتغالية صورة - ' شيكا شو ' يتصدر عناوين الصحف البرتغالية

بعد تسجيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق وسبورتنج لشبونة الحالي أول أهدافه مع الفريق البرتغالي في مواجهة أمام سليساو أزوريس، لفت أنظار الإعلام.

شيكابالا الذي شارك في الشوط الثاني من مواجهة المباراة الودية على كأس "بيدرو باوليتا" نجح في تسجيل هدفا رائعا وقدم أداء راقيا خلال المواجهة التي فاز بها فريقه 2-1.

مجلة (ريكورد) وضعت شيكابالا على أعلى الغلاف بعنوان "عرض فني ماركة شيكابالا".

أما مجلة (أوجوجو) فكان عنوانها، "شيكابالا يقلب الطاولة"، في إشارة إلى أنه نجح في تسجيل هدفا من أول لمسة فور دخوله مع انطلاق الشوط الثاني.

أما صحيفة (أبولا) فقد تحدثت عن أن شيكابالا نجح في تقديم نفسه بسحره ومهارته الفنية الواضحة للمدرب الجديد ماركو سيلفا.

ولم يشارك شيكابالا في أي مباراة رسمية منذ انضمامه في يناير الماضي، ويعمل على حجز مكانا أساسيا في الموسم المقبل.

شاهد هدف شيكابالا (جودة ممتازة)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع