محافظ دمياط: طلبت من رئيس الوزراء تقليل ساعات انقطاع الكهرباء عن المحافظة من أجل الصناعة

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، إجتماعاً طارئاً بمديري إدارات شبكات الكهرباء بمراكز ومدن المحافظة، حضره ممثلي المجتمع المدني والعديد من أصحاب الورش الصناعية والمحلات التجارية .

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أنه قد طلب من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقليل ساعات انقطاع الكهرباء عن محافظة دمياط مراعاة لظروف المحافظة باعتبارها محافظة صناعية وتفادياً لحجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الورش والصناع التي تنتشر بنطاق محافظة دمياط ، كما هاتف المحافظ وزير الكهرباء والطاقة أملاً في استثناء المحافظة من الانقطاع المتكرر وتقليل عدد ساعات الانقطاع .

وأكد المحافظ على ضرورة مراقبة اللوحات الكهربائية والمحولات وكذلك عمل الصيانة اللازمة للخطوط والشبكات أثناء فترات الانقطاع ، ونبه المحافظ بألا يكون هناك سبباً واحداً لقطاع التيار من داخل محافظة دمياط .

كما أشار المحافظ على دور المواطن وسلوكياته في ترشيد الاستهلاك وخصوصاً في ساعات الذروة ، وكذلك استخدام اللمبات الموفرة والرقابة على المكيفات في المساجد وقصور استخدامها على أوقات الصلاة فقط .