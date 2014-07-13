دفاع “قنديل”: النقض انصفتنا والحكم كان باطلا

أكد ياسر محمود عبده، المحامي عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة “النيل لحليج الأقطان”، أن الحكم بحبسه باطل من الأساس.

وأضاف محمود فى تصريحات صحفية، أنه سعيد بالحكم قائلا ” النقض انصفتنا ”

و قد قضت منذ قليل محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة “النيل لحلج الأقطان،وبرأته من التهم المنسوبة اليه.