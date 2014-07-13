شاهد باقتحام السجون: “اللواء الشاذلي” أمرنا بالانسحاب عقب نفاذ الذخيرة

أكد أحمد جلال الدين ضابط تنفيذ بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة أن اللواء شوقي الشاذلي وكيل قطاع مصلحة السجون طلب منا الانسحاب من مواقعنا والهروب، وذلك عقب نفاذ الذخيرة وخشية على أرواحنا وذلك خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسي وقيادات جماعة الاخوان .

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.