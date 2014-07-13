إسرائيل تمنع مفوض عام “الأونروا” من دخول غزة

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بيير كرينبول ومنسق الشؤون الإنسانية جيمس راولي من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر “إيرز” (بيت حانون).

وقال مدير عمليات الاونروا في غزة روبرت تيرنر في مؤتمر صحفي عقده في احدى مدارس اللاجئين التي فتحت لاستيعاب الاف المهجرين من شمال قطاع غزة ان سلطات الاحتلال منعت اليوم مفوض الاونروا بيير كرينبول ومنسق الشئون الانسانية جيمس راولي من دخول غزة متحججة بأسباب أمنية.

وقال تيرنر “قمنا اليوم بفتح 8 مدارس لاستيعاب الاف المهجرين من شمال قطاع غزة بعد ان غادروها فجر اليوم” موضحا ان عدد من هم في المدارس الان 4 الاف الا ان العدد يزداد في كل لحظة .

وقال ان “الاونروا” ستفتح مزيدا من المدارس في حال زيادة الأعداد ، مشيرا الى ان قدرة الوكالة الاستيعابية لا تزيد عن 35 الف مواطن في مدارسها.

وتدفق آلاف الفلسطينيين صباح اليوم الى مدارس وكالة “الاونروا” بمدينة غزة بعد أن طلبت قوات الاحتلال منهم مغادرة منازلهم شمال قطاع غزة.

وألقت طائرات الإحتلال منشوارت تطالب السكان القريبين من الحدود الشمالية للقطاع مغادرة منازلهم بدعوى الحفاظ على حياتهم.كما اجرى جيش الاحتلال اتصالات هاتفية بالمواطنين محددا المناطق التي يجب مغادرتها، قائلا في اتصاله ان العملية ستكون محدودة.

وتزامنت التهديدات مع اطلاق قذائف مدفعية قريبة من منازل السكان ما اضطرهم للمغادرة.

أ ش أ