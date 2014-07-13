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“الكرامة” يشارك في وقفة أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالعدوان على غزة

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“الكرامة” يشارك في وقفة أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالعدوان على غزة “الكرامة” يشارك في وقفة أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالعدوان على غزة

حزب المؤتمر

ينظم حزب الكرامة وقوي سياسية وأحزاب بينها الدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية والتيار الشعبي و الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي، وقفة أمام نقابة الصحفيين بعد الفطار اليوم للتنديد بالعدوان الصهيوني على فلسطين.

وكانت الأحزاب، أصدرت بيان أعلنت فيه فتح مقارها لتلقي تبرعات الشعب المصري لأشقائه الفلسطينيين ومشاركتها في القافلة التي ستنطلق في بدايات الإسبوع القادم، وفي الوفد الشعبي المرافق لها، وقررت الدعوة لمؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر حزب الدستور، كما سيعلن في هذا المؤتمر ميعاد ومكان لمؤتمر جماهيري لإعلان موقفها تجاه العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني.

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