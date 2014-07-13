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الاحتلال يهدد بتدمير حي الشجاعية شرق غزة وتسويته بالأرض

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الاحتلال يهدد بتدمير حي الشجاعية شرق غزة وتسويته بالأرض الاحتلال يهدد بتدمير حي الشجاعية شرق غزة وتسويته بالأرض

هدد الاحتلال الإسرائيلي بتدمير حي الشجاعية شرق مدينة غزة،إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن المرحلة المقبلة من العدوان ستكون قصف الشجاعية شرق مدينة غزة وهدمها بالكامل تماماً، كما دمرت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت في حرب لبنان الثانية في العام 2006.

وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي يدعي أن معظم القذائف تطلق منه صوب إسرائيل، وأن الجيش هدد إنه في حال لم تتوقف حماس عن إطلاق القذائف سيقوم الجيش بتسوية الحي كاملاً بالأرض على غرار ما حصل في الضاحية الجنوبية في بيروت في 2006.

 

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