محافظ القاهرة : دراسة الملفات الشائكة بالمحافظة لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة

أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعكف حاليا على التصدي لكل الملفات الشائكة بها كالنظافة والبناء المخالف والباعة الجائلين والإشغالات والعشوائيات وغيرها على التوازي وبنفس درجة الحرص والاهتمام لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة في تصريحات له اليوم أن المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كافة أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وعودة هيبة الدولة ، وأن المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء دون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.

وناشد المحافظ كل مواطن التأكد قبل التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الإيجار من حصول المالك على التراخيص اللازمة وملكية الأرض حتى يطمئن بأنه لم يشترى الوهم .

وأضاف أن المحافظة تستخدم كافة الطرق الحديثة والآمنة في إزالة العقارات المخالفة فبعد استخدام أسلوب النسف الحذر لأول مرة على مستوي الجمهورية في إزالة عقارات المحكمة الدستورية تم استخدام أسلوب خلخلة الهيكل الخرساني وهو يناسب العقارات الموجودة بالقرب من مبان مأهولة سكانياً عن طريق عمل خلل بالهيكل الإنشائي الخراساني بضرب الأعمدة الرئيسية الداخلية بالدور الأرضي بالمعدات المستخدمة مثل الحفار ويتم اسقاط العقار في الجهة الخالية من العقارات المجاورة وبعد ذلك تكون الإزالة عن طريق العمل اليدوي بالعمال وتحت إشراف هندسي من الحي، مشيراً إلى أن هذه الطريقة لا تستخدم حال كون العقار محاط بعمارات أخرى من كافة الجوانب وهي الحالة التي يستخدم فيها الإزالة اليدوية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إزالة 3عقارات مخالفة ومقامة على أملاك دولة بعين شمس باستخدام هذا الأسلوب وهي العقار رقم 10شارع حسن ابراهيم من شارع جسر السويس وكان مكوناً من دور أرضي وخمسة ادوار متكررة علي مساحة 250م2 ، ،والعقار ناصية التوفيق المحمدي مع شارع عبد الحليم محمود وكان مكوناً من ارضي وستة ادوار متكررة واعمدة الدور السابع علي مساحة 175م2 والعقار ثاني قطعة ناصية التوفيق المحمدي مع شارع عبد الحليم محمود وكان مكوناً من دور أرضي واحد وتمت إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض تنفيذاً لقرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إزالة أكثر من 134 عقارا مخالفا خلال الفترة الماضية من بينهم 105عقارات بدار السلام ــ خلف المحكمة الدستورية (تم إزالة 19 عقارا منهم بالنسف الحذر) ، كما تم استخدام اسلوب الإزالة التقليدية والمعدات الثقيلة في إزالة 5عقارات بحدائق القبة و19عقارا بالمطرية و5 بعين شمس.

ونوه الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ االقاهرة الي ان الاهتمام بإزالة العقارات المخالفة والتعديات يجد اهتماماً اشد في الاماكن التراثية مشيراً الي انه أصدر قراراً أن تكون موافقته شخصياً شرط لإصدار أى قرار هدم للمبانى في أحياء ” السيدة زينب ومصر القديمة والخليفة وحى وسط القاهرة ” والتى تضم معظم المبانى الأثرية والتراثية بالقاهرة.

وطالب المحافظ أيضا رؤساء الأحياء الأربعة بإخطاره فوراً بأى شروع في البناء دون ترخيص وفي نفس اليوم الذى يشرع فيه المخالف البناء تمهيداً لاتخاذ إجراءات عاجلة حال ارتباط ذلك بمبانى أثرية كما توعد المحافظ بتعامل حازم وفورى وقوى مع أى هدم أو شروع في البناء دون ترخيص.

قي سياق متصل، شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط عدد من الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الامنية وبمشاركة جميع ادارات الحى وشرطة المرافق لتنفيذ إزالات لمجموعة من المخالفات البنائية بقسمى الجمالية والدرب الاحمر ، ورفع كافة التعديات على الاماكن الاثرية بالمنطقة أسفرت عن إزالة مخالفة بنائية بدون ترخيص بالعقارين رقم 32 ، 37 خان ابوطاقية بالجمالية ، حيث مثلت تعدى صارخ على حرم أثر مسجد محب الدين ابوالطيب ، وتم على الفور رفع عدادات الكهرباء التى تم تركيبها بالمخالفة وتحرير محضر رقم 38 أحوال ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.

كما تم تنفيذ إزالة بالعقار رقم 6 درب الخشني حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل وتم رفع 4 عدادات كهرباء ، بالإضافة إلي إزالة للعقار رقم 1 حارة خميس العدس من حارة اليهود قسم الجمالية و تنفيذ قرار الإزالة رقم 13483/2014 الصادر من محافظ القاهرة وشمل القرار المحلات رقم 17،19،21 وكالة أبو زيد بمسطح 15 م2 وتم غلق محل تبين عمل سلم درج للدوريين العلويين وتم تكسير أسقف الدوريين العلويين وتم إثبات ذلك بمعرفة عضو الشئون القانونية بمناطق تفتيش أثار الجمالية.

وأضاف المحافظ ان الحملة نجحت في تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للآثار ، حيث تم رفع التعديات على سور القاهرة الاثرى بالعنوان 11 حارة الهنود بقسم الدرب الاحمر كما تم إزالة المخالفات والإشغالات بمحيط أثر ” زوجة السلطان أينال ” والكائن بحارة الرباط المتفرع من شارع الشعرانى الجوانى بالجمالية.

أ ش أ