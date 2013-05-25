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اعتراض أولياء أمور وطلاب مدرسة ببلطيم على نتيجة الطلاب

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اعتراض أولياء أمور وطلاب مدرسة ببلطيم على نتيجة الطلاب اعتراض أولياء أمور وطلاب مدرسة ببلطيم على نتيجة الطلاب

تشهد مدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقى الثانوية بدسوق تواجد عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، معترضين على نتيجة الطلاب وخاصة الصف الأول الثانوى.

حيث أعلنت نتيجة الصف الأول الثانوى وكان لـ150 طالبا حق الدخول فى امتحانات الدور الثانى لرسوبهم فى عدد من المواد الدراسية، مما أثار غضب الطلاب، وتجمعوا داخل وخارج المدرسة.

وأكد كمال كشكوشى "ولى أمر طالب" لابد من مراجعة النتيجة لأنها غير عادلة ونحن فى انتظار للغد حتى يتم اتخاذ مناسب وإلا سيتم التجمهر أمام إدارة بلطيم التعليمية إذا لم يتخذ قرار.

وأضاف مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، أن الطلاب يطالبون بمراجعة أوراق الإجابة حتى يتساوى الجميع لوجود علامات استفهام، وتساؤلات عدة سيتم طرحها عند الرد من المدرسة والإدارة التعليمية حتى لا يتم الدمج بين الحالة التعليمية والحالة السياسية.

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مصر 365