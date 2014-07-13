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إطلاق سراح نجل بيليه المدان بالسجن 33 سنة

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إطلاق سراح نجل بيليه المدان بالسجن 33 سنة إطلاق سراح نجل بيليه المدان بالسجن 33 سنة

ريو دي جانيرو،(إفي): وافق القضاء البرازيلي على طلب حارس المرمى السابق إدسون شولبي دو ناسيمينتو، المعروف باسم إدينيو وهو نجل الأسطورة البرازيلية بيليه، بمنحه إطلاق سراح مشروط لحين نطق محكمة عليا بقرار نهائي في إدانته بالسجن 33 سنة بسبب غسيل الأموال.

وقبل القاضي الطلب المقدم أمس من محاميي إدينيو والذي أكدوا فيه أن اللاعب السابق، المسجون منذ الثلاثاء الماضي، لم يمثل خطرا على المجتمع ولا يسعى للفرار خارج البلاد.

وكان إدينيو قد تم إلقاء القبض عليه قبل شهر ونصف الشهر تقريبا في مدينة سانتوس بعدما تم توقيع عقوبة السجن 33 سنة عليه بسبب ضلوعه في عمليات غسيل الأموال من أرباح تجارة المخدرات.

وحصل حارس المرمى السابق على إطلاق سراح مشروط وقتها، بينما كان ينتظر إصدار محكمة عليا لحكم نهائي عليه، رغم أنه كان مجبورا على تسليم جواز سفره كضمانة لعدم مغادرته البلاد.

وبعدما لم يسلم المحامون جواز السفر وتحججوا بأن إدينيو فقده، أمر القاضي المسئول عن القضية الاسبوع الماضي باعتقاله الفوري.

وتعود القضية التي يحاكم فيها إدينيو، أحد أبناء بيليه السبعة، إلى 2005 عندما كان متهما في البداية بتهريب المخدرات ولكنه أنكر الأمر، مشيرا إلى أن علاقته بالممنوعات تتعلق بكونه متعاطي لا أكثر.

وتم إلغاء القضية من قبل المحكمة العليا البرازيلية في 2008 حيث اعتبر أن إدينيو وتسعة متهمين غيره تم حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم، إلا أن القضية ظلت مستمرة في المحاكم عن طريق توجيه تهمة غسيل الأموال للاعب السابق.

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