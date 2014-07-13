رسميا .. أدريان إلى بورتو مقابل 11 مليون استرليني

سيجوفيا (إفي): وقع الإسباني أدريان لوبيز الذي لعب خلال المواسم الثلاثة الماضية لأتلتيكو مدريد اليوم على عقد من خمس سنوات مع بورتو البرتغالي.

وجاء في بيان صادر عن النادي أن الصفقة تمت مقابل 11 مليون يورو يحصل بورتو بموجبها على 60% من الحقوق الرياضية والاقتصادية للاعب.

وأشار البيان إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم ستكون 60 مليون يورو، حيث سيشارك في معسكر اعداد الفريق بهولندا.

وأوضح بورتو، الذي يقوده الإسباني جولين لوبيتيجي، إلى أن اللاعب (26 عاما) انضم لبعثة الفريق التي تسافر اليوم لهولندا لبدء المعسكر.

ورحل اللاعب يوم الخميس عن معسكر أتلتيكو مدريد الإسباني بمدينة سيجوفيا يوم الجمعة للسفر للبرتغال واجراء الفحوصات الطبية ثم عاد للعاصمة الإسبانية مساء نفس اليوم قبل أن يسافر اليوم لبورتو للانضمام للمعسكر.

وتوج أدريان مع أتلتيكو بلقب الليجا وكأس الملك ودوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ولعب معه 143 مباراة سجل خلالها 26 هدفا.

ويعد المهاجم هو ثامن لاعب يرحل عن أتلتيكو بطل الليجا الموسم الماضي بعد تيبو كورتوا وداني أرانزوبيا وتياجو ميدنيش وديفيد فيا ودييجو كوستا ودييجو ريباس وخوسيه سوسا.