بالفيديو .. هنري ' الغاضب ' يسجل هدفا رائعا بهدوء

سجل تيري هنري نجم هجوم نيويورك ريد بولز هدفا رائعا في فوز فريقه على كولومبوس كرو في مباراة بالدوري الأمريكي يوم الأحد بنتيجة 4-1.

وأحرز هنري الهدف الثاني بعد محاولات مستمرة لهز الشباك ولكن تألق حارس المرمى.

ارتدت الكرة لهنري في الدقيقة 45 على حدود منطقة الجزاء سددها بهدوء بباطن القدم، معلنا تقدم فريقه مرة أخرى بعد أن كان متعادلا.

هنري لم يحتفل بالهدف، ووضحت على وجهه علامات عدم الرضا بسبب أداء زملائه الذي تارجع بعد تقدمهم.

فقد تقدم نيويورك ريد بولز في البداية عن طريق برادلي رايت فيليبس في الدقيقة 17، وتعادل آدم بيديل في الدقيقة 39، ولكن هنري سجل التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز رفاق هنري هدفين بمساهماته.

شاهد الهدف