السادات : تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية يربك الأحزاب وينتج برلماناً ضعيفاً

طالب رئيس حزب “السادات الديمقراطي” الدكتور عفت السادات ، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، من أجل إتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والأحزاب للاستعداد للانتخابات.

وقال السادات – في تصريح له اليوم – “إن تأخر إصدار القانون بمثابة العائق والسبب الحقيقي للارتباك الذي يشهده الشارع السياسي حاليا ، خصوصا مع إعلان وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والذي سيشمل استحداث 5 محافظات جديدة ، وهو ما سيؤثر على توزيع الدوائر الانتخابية”.

وأكد أن تقسيم الدوائر مهم جدا لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعية المرشحين الملائمين ، مضيفا “إن أي تأخير يعقبه إرباك ، سينتج برلمانا ضعيفا لا يحقق طموحات المواطنين ، ولا يلبي الاستحقاق الشعبي”.

أ ش أ