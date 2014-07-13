أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السادات : تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية يربك الأحزاب وينتج برلماناً ضعيفاً

Google+ Print
السادات : تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية يربك الأحزاب وينتج برلماناً ضعيفاً السادات : تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية يربك الأحزاب وينتج برلماناً ضعيفاً

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

طالب رئيس حزب “السادات الديمقراطي” الدكتور عفت السادات ، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، من أجل إتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والأحزاب للاستعداد للانتخابات.

وقال السادات – في تصريح له اليوم – “إن تأخر إصدار القانون بمثابة العائق والسبب الحقيقي للارتباك الذي يشهده الشارع السياسي حاليا ، خصوصا مع إعلان وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والذي سيشمل استحداث 5 محافظات جديدة ، وهو ما سيؤثر على توزيع الدوائر الانتخابية”.

وأكد أن تقسيم الدوائر مهم جدا لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعية المرشحين الملائمين ، مضيفا “إن أي تأخير يعقبه إرباك ، سينتج برلمانا ضعيفا لا يحقق طموحات المواطنين ، ولا يلبي الاستحقاق الشعبي”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا