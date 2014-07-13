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مواجهات بين مجموعات مسلحة وثوار الزنتان حول مطار طرابلس

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مواجهات بين مجموعات مسلحة وثوار الزنتان حول مطار طرابلس مواجهات بين مجموعات مسلحة وثوار الزنتان حول مطار طرابلس

 

ارشيفية

أعلن مصدر ملاحي أن مواجهات تدور الآن بين مجموعات مسلحة حول مطار العاصمة الليبية طرابلس حيث علقت الرحلات الجوية.

وقال المصدر بحسب ما افادت وكالة فرانس 24″ إن “صواريخ انفجرت في محيط المطار حوالى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي تلتها اشتباكات بين ثوار الزنتان السابقين الذين يسيطرون على المطار ومجموعات أخرى تريد طردهم”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق نار من الأسلحة الثقيلة يسمع من وسط المدينة.

وتأتي هذه المواجهات بعد نداءات أطلقتها جماعات إسلامية على شبكات التواصل الإجتماعي تدعو إلى طرد ثوار الزنتان السابقين من المواقع التي يحتلونها في طرابلس التي يقع مطارها على بعد حوالى 25 كلم جنوب العاصمة.

 

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