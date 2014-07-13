“هاآرتس”: هجرة جماعية للسياح في إسرائيل خوفًا من صواريخ حماس

ذكرت صحيفة هارتس على موقعها الإلكتروني، أن أعدادًا كبيرة من السياح المتواجدين في “إسرائيل” طلبوا تقصير زيارتهم فيها، بسبب الوضع الأمني القائم منذ أكثر من أربعة أيام، وفي موازاة ذلك قال مسئولون في الفنادق الإسرائيلية إن الكثيرين من الإسرائيليين ألغوا حجزات في فنادق في أنحاء البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في فرع الفنادق قولهم، اليوم، إن سياحًا كانوا يقضون إجازاتهم في جنوب إسرائيل طلبوا الانتقال إلى شمالها، وأن سياحا يقضون إجازاتهم في تل أبيب طلبوا مغادرة إسرائيل كليًا.

وقال مدير عام شبكة فنادق “فتائيل”، رؤوفين ألكس، إنه على ضوء سقوط الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة في إسرائيل، فإن “هذا الأمر بدأ بضيف هنا وآخر هناك ثم تزايد ذلك في اليومين الأخيرين”.

وأردف قائلًا “إنه لدينا عددًا كبيرًا من إلغاء الحجوزات، سواء من جانب إسرائيليين بسبب الأمر 8 (استدعاء قوات الاحتياط) أو من جانب سياح، وقد طلب الكثيرون أن يغادروا، لكنهم يواجهون مشكلة لأن جميع الطائرات المغادرة مليئة بالمسافرين، ويصعب حجز مقاعد في الطائرات”.

وقال مسئول آخر في مجال الفنادق للصحيفة، “إن كافة التوقعات الوردية بشأن عام آخر تسجل فيه السياحة أرقاما قياسية تبددت”، وأوضح أنه لا يوجد نزوح للسياح بعد، لكن توقف كافة الحجوزات في خارج البلاد لمجموعات كانت ستأتي في أشهر أيلول – تشرين الثاني، وكذلك إلغاء حجوزات بدأت بوتيرة عالية في خارج البلاد، تؤكد لنا أننا نتجه إلى فترة ليست هينة أبدا.

وتبين من استطلاع أجرته وزارة السياحة الإسرائيلية بين بعثاتها في أنحاء العام، أن إلغاء الحجوزات بدأ في نيويورك. وهناك توقف كامل لحجز تذاكر في شركة الطيران الإسرائيلية “إل – عال” في شيكاغو وأتلانتا وكندان وخاصة بين مجموعات يهودية، كذلك هناك إلغاء حجوزات في أميركا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال مدير عام شبكة فنادق “دان”، رافي ساديه، إن “الوضع لا يبدو جيدا” وأنه لا توجد لديه معطيات بشأن إلغاء حجوزات من جانب رجال أعمال وأفراد يأتون إلى إسرائيل بشكل فردي وليس ضمن مجموعات منظمة.

وحذر ساديه من أنه “في حال استمرار الأوضاع الأمنية ولو لعدة أيام أخرى فإن تأثير ذلك على فرع الفنادق سيكون لفترة طويلة جدة”.