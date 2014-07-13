اليوم.. محافظ بورسعيد يشهد نهائي بطولة الجمهورية للكرة النسائية تحت 18 سنة

تقام، اليوم، في الثامنة مساءً نهائي بطولة الجمهورية للكرة النسائية تحت 18 سنة علي أحد الملاعب المفتوحة بحي الشرق ببورسعيد .

وكانت محافظة بورسعيد قد استضافت بطولة الكرة النسائية لعشرون محافظة شاركوا فيها لأول مرة علي أرض المدينة الباسلة، و سوف يحضر المباراة النهائية اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة، وقد أقيمت البطولة برعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

و قالت سحر الهواري، عضو اتحاد كرة القدم و المشرفة علي الكرة النسائية بالاتحاد، إن الهدف من البطولة هو اختيار عناصر واعدة و جديدة ستمثل مصر في بطولة العالم للناشئين و التي ستقاد بالأردن في عام 2016.

وأضافت الهوارى أن البطولة جاءت لتصحح مفاهيم خاصة بالسيدات وعادات و تقاليد لأهل الصعيد و ذلك بمشاركة فرق أنسات تحت 18 سنة من المنيا و الأقصر و سوهاج و أسيوط و أسوان و قنا و هو شئ رائع يغير من مفاهيم الحياة في الصعيد .

و شددت الهواري علي أهمية هذه البطولات التي ستصقل الأنسات في هذه السن حتي تستعيد المرأة المصرية مكانتها الرياضية علي المستوي الاقليمي و الدولي و تكون نموذج فعال في المجتمع المصري في عهده الجديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .