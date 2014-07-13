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عشرات القتلى في استهداف 5 مواقع لقوات الدفاع الشعبي من جانب الجيش الأوكراني

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عشرات القتلى في استهداف 5 مواقع لقوات الدفاع الشعبي من جانب الجيش الأوكراني عشرات القتلى في استهداف 5 مواقع لقوات الدفاع الشعبي من جانب الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد، توجيه 5 ضربات دقيقة على مواقع لقوات الدفاع الشعبي في جنوب شرق البلاد.

وأفادت الوزارة الأوكرانية ـ في بيان لها أوردته (سكاي نيوز) اليوم ـ إن طائرات الجيش وجهت الضربة الأولى لقوات الدفاع الشعبي في التجمع السكني ليسيتشانسك، ما أسفر عن إصابة مجموعة من أفرادها وإلحاق أضرار بمعدات عسكرية”.

وأضافت الوزارة أن طائرات الجيش قتلت أيضا نحو 30 شخصا ودمرت منصة صواريخ من نوع “جراد” و6 وحدات من المعدات العسكرية المدرعة، كما قتلت نحو 10 أشخاص ومنصة صواريخ من نوع جراد ومدرعات في التجمع السكني روفينكي، مشيرة إلى أن ” الطائرات وجهت ضربة رابعة نحو التجمع السكني توري”، دون تقديم تفاصيل حول وقوع إصابات.

وأوضحت أن الضربة الخامسة وجهت إلى منطقة مقبرة “ساور موجيلا” بالقرب من مدينة دونيتسك، ما أسفر عن تدمير معدات عسكرية ومستودعات للأسلحة.

ومن جهتها، أفادت دائرة الصحة في إدارة دونيتسك أن المعارك التي جرت في منطقة بيتروفسكي في دونيتسك أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

أ ش أ

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