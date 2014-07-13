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أصالة: «هذه هي إسرائيل الحقيرة التي علمت الظلم والقبح لكل طواغيت العالم»

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أصالة نصرى

أصالة نصرى

هاجمت الفنانة أصالة نصرى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة بشدة.

وقالت أصالة فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هذه هي إسرائيل الحقيرة هذه هي التي علمت الظلم والقبح لكل طواغيت العالم، هذا هو وجهك الحقيقي يا…………..تووووووووووووووووت».

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وأضافت أصالة  أن الوطن العربى يعيش أصعب مرحلة فى التاريخ على الإطلاق من ظلم وقسوة وقهر، وكتبت فى تغريدة آخرى: «لا أظن بأن التاريخ بأكمله شهد ما نشهده من ظلم وقسوه وقهر، نحن نحيا أو بالأحرى نشهد أصعب مرحله في التاريخ على الإطلاق».

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