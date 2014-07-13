أصالة: «هذه هي إسرائيل الحقيرة التي علمت الظلم والقبح لكل طواغيت العالم»

هاجمت الفنانة أصالة نصرى العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة بشدة.

وقالت أصالة فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هذه هي إسرائيل الحقيرة هذه هي التي علمت الظلم والقبح لكل طواغيت العالم، هذا هو وجهك الحقيقي يا…………..تووووووووووووووووت».

وأضافت أصالة أن الوطن العربى يعيش أصعب مرحلة فى التاريخ على الإطلاق من ظلم وقسوة وقهر، وكتبت فى تغريدة آخرى: «لا أظن بأن التاريخ بأكمله شهد ما نشهده من ظلم وقسوه وقهر، نحن نحيا أو بالأحرى نشهد أصعب مرحله في التاريخ على الإطلاق».