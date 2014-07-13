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مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بملوي بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بملوي بالمنيا مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بملوي بالمنيا

أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة نشبت بسبب اصطدام كارته بسيارة ملاكي بمنطقة جنينة ثروث بمركز ملوي بالمنيا. 

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية؛ يفيد بمصرع محمود محمد جمعة ” 16 سنه ” طالب بالأزهر إثر إصابته ” بجرح طعني بالصدر واصابة وليد محمد جمعة محمود 16 سنه طالب بالثانوية الزراعية بسحجات وكدمات بالظهر والصدر والساقين في مشاجرة مع كل من أسامة سمير 33 سنة وشقيقيه هاني 26 سنة ورامي 28 سنة عمال في محل ذهب، وذلك علي إثر مشادة كلامية بينهم بسبب إصطدام كارتة الطرف الأول بسيارة ملاكي بالطرف الثاني، تطورت إلي مشاجرة قام خلالها رامي سمير بطعن محمود محمد جمعة بسلاح أبيض كان بحوزته حيث فارق علي اثرها الحياة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم “ 2331 إداري قسم شرطة ملوي”.

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