كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى نحو البحر الشرقي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الأحد ، أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي يقدر أنهما من الصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسئول في الهيئة قوله “إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين الباليستيين على التوالي ويصل مداهما إلى نحو 500 كيلو متر.

وأوضح المسئول أن موقع إطلاق الصاروخين الباليستيين قصيري المدى كان في شمال مدينة “كايسونج” الكورية الشمالية ويبعد حوالي 20 كيلو مترا فقط من خط ترسيم الحدود العسكرية ، منوها بأن إجراء التجربة الصاورخية في منطقة بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية يعتبر أمرا نادرا.

وأفاد المسئول بأن كوريا الشمالية لم تعلن عن أي حظر إبحار في المياه المعنية عندما أطلقت الصاروخين اليوم ، مضيفا أن الجيش الكوري الجنوبي عزز جاهزيته تحسبا لأي إطلاق آخر لصواريخ من قبل الشمال ، وسيكون على أهبة الاستعداد للقتال.

وقال مسئول في الجيش الكوري الجنوبي إن هذه العملية تهدف إلى إظهار قدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل مفاجئ بغض النظر عن التوقيت والمكان ، مضيفا أن ذلك جاء للاحتجاج على وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى ميناء بوسان ، جنوب كوريا الجنوبية ، وللضغط على سول لقبول اقتراح بيونج يانج بوقف جميع الأعمال العدائية العسكرية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تجري بانتظام تجارب إطلاق صواريخ ، إلا أن هذا العام شهد عددا كبيرا من عملية إطلاق هذه الصواريخ.

أ ش أ