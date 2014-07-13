انفجار صواريخ ومواجهات مسلحة حول مطار طرابلس الليبي.. وتعليق الرحلات

أعلن مصدر ملاحي أن مواجهات تدور، الأحد، بين مجموعات مسلحة حول مطار العاصمة الليبية طرابلس حيث علقت الرحلات الجوية.

وقال هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته إن «صواريخ انفجرت في محيط المطار، تلتها اشتباكات بين ثوار الزنتان السابقين الذين يسيطرون على المطار ومجموعات أخرى تريد طردهم».

وذكر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن إطلاق نار من الأسلحة الثقيلة يسمع من وسط المدينة.

وتاتي هذه المواجهات بعد نداءات أطلقتها جماعات إسلامية على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى طرد ثوار الزنتان السابقين من المواقع التي يحتلونها في طرابلس التي يقع مطارها على بعد حوالى 25 كيلومترًا جنوب العاصمة.