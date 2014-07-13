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كتائب القسام تقصف مدينة «روحفوت» وسط إسرائيل بأربعة صواريخ

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أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، أنها قصف، الأحد، مدينة «روحفوت»، وسط إسرائيل، بأربعة صواريخ محلية الصنع.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي، الأحد: «تمكن مجاهدينا من قصف مدينة روحفوت (وسط إسرائيل) بأربعة صواريخ من طراز سجيل 55».

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قالت كتائب القسام، إنّها قصفت مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، السبت، لأول مرة، بصاروخين من نوع «J80»، مزودين بتقنية لا تُمكن منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ من اكتشافها.

وأضافت الكتائب في بيانٍ أصدرته السبت، إنها أطلقت رشقات من الصواريخ على منطقتي «غوش دان» و«بيت يام» جنوبي تل أبيب، بينها صاروخان من نوع «J80» مزودان بتقنية تمنع اكتشافهما من قبل منظومة «القبة الحديدية».

وأوضحت أن وحدة خاصة من عناصرها بعد تهديدها للإسرائيليين بقصف تل أبيب وضواحيها قامت، مساء السبت، بإطلاق 3 دفعات من الصواريخ.

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