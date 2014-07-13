المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان: الاحتلال يتعمد استهداف مدنيي غزة

قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره جنيف فجر الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد هجماته العسكرية متعمدا استهدافه المدنيين في قطاع غزة مع دخول عدوانه العسكري يومه السادس.

وأكد المرصد في بيان له أن القوات الإسرائيلية مع استمرار هجومها زادت من استهداف المنشآت المدنية وقصفها على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، وصعدت من استهدافها المدنيين من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وواصل قصف المنازل بوتيرة عالية.

وبين المرصد أن قوات الاحتلال مع استمرار الهجوم تواصل استهداف عائلاتٍ بأكملها، فقدت ختمت نهار السبت وهو اليوم الخامس للعدوان بعملية قتل جماعي بحق عائلة “البطش” في حي التفاح شرق غزة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وقضى في هذا القصف جميع أفراد العائلة المستهدفة بعد أن قصف منزلهم بالكامل دون سابق إنذار، ووصلوا المستشفى جثثا متفحمة وأشلاء، وأصيب أكثر من 35 آخرون كانوا متواجدين في المنطقة المكتظة بالناس، بعضهم في حالة حرجة وبينهم أطفال.

وقال المرصد إنه يلاحظ زيادة مستمرة في استهداف الجيش الاسرائيلي للمنشآت المدنية في القطاع استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي جمعية مبرّة الرحمة للمعاقين في بيت لاهيا شمال القطاع بصواريخ (اف 16) ما أدى لاستشهاد فتيات ثلاث واصابة المربيات، واستهدف قبلها جمعية للأيتام والبنك الإسلامي الوطني في خانيونس.

كما استهدف بئر للمياه يغذي أكثر من 20.000 غزيّ من منطقة الزيتون وقد استهدف قبله بئرٌ آخر ومحطة معالجة مياه عادمة، وأدّى قصف سيارة تابعة لبلدية مخيم البريج الى مقتل اثنين واصابة خطيرة جداً، ولم تسلم الكهرباء كذلك، فقد استهدفت خطوط كهرباء في غزة ورفح وشمال القطاع أفقدت شبكة الكهرباء – التي تعاني أصلاً- 45 ميجاوات.

وبلغ عدد الضحايا في اليوم الخامس 49 قتيلا، عدد القتلى من الأطفال بينهم 5 أطفال و 8 نساء، ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي الى 152 قتيل، بينهم 34 طفلا و 20 امرأة.

وبلغ عدد الجرحى ليوم السبت اليوم الخامس من الهجمة وحده 293 جريحا تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 79 طفلاً و 46 من النساء، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الهجوم الى 1089 جريحاً، 342 من الأطفال،171 من النساء، 576 مدنياً من الرجال.

وحسب المرصد بلغ عدد الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية يوم السبت 416 هجمة منها 202 هجمة صاروخية و 127 قذيفة من سلاح البحرية، و87 قذيفة بالمدفعية، الأمر الذي يرفع عدد الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال منذ بدء هجومه على غزة إلى 2477 هجمة، منها 1604 هجوم صاروخي، و456 قذيفة من البحرية، و417 قذيفة مدفعية.

وذكرت الإحصائية أنّه يوم السبت دُمّر 350 منزلاً، 52 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، و 298 أخرى دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع حصيلة البيوت المهدمة منذ بدأ الهجمة الى 1244، 176 منها بشكل كلي و 1068 بشكل جزئي.

كما أشار المرصد إلى استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم السبت لعشرة مساجد ثلاثة مساجد منها دمرت بشكل كلي وسبعة دمروا بشكل جزئي، ليرتفع عدد المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم الى تسعة عشر، ثلاثة منها بشكل كلي والباقي جزئي وضرب مستشفى الشفاء في غزة سبقه مستشفيا الوفاء والمستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع الذي ضرب أربع مرات في الأيام السابقة ما ألحق بالمستشفيات اضرارا مادية، ليرتفع عدد الضربات ضد المستشفيات إلى 6، وفي وقت سابق أيضا استهدفت سيارتا إسعاف، واستهدف صحفيّ بصاروخ أدى الى مقتله واصابة مرافقيه.

وعقب المرصد أن ما ترتكبه القوات الإسرائيلية يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب لاسيما استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة.