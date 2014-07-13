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جورج كلوني يرفض إعتذار الدايلي ميل

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الأحد 13-07-2014 00:30

سبق وذكرنا أن النجم العالمي George Clooney تلقى إعتذاراً من صحيفة الدايلي ميل البريطانية التي إتهمها بفبركة الأخبار الكاذبة عن حماته، لكن Clooney أكد في حديث صحفي أنه رفض ذلك الإعتذار كما انه لن يغيّر موقفه من الخطأ الفادح الذي إقترفته.

وفي هذا الإطار، قال الممثل الجماهيري George Clooney: ما يميز هذا الأمر عن كل الأخبار التافهة التي لفقتها الدايلي ميل حتى الآن، هو أن إعتذارها يعني إعترافها بأن كل ما نشرته مجرّد كذب وإفتراء ولا أساس له من الصحة.

ومن جهتها، حاولت هذه الصحيفة البريطانية تبرئة نفسها من التهم القاسية التي تلقتها، فقالت إنها إستندت في معلوماتها على صحافية حرّة كانت قد أجرت إتصالاً مطولاً مع أحد الأشخاص المقربين من العائلة.

وفي حال تنصلّت الدايلي ميل من التهم الموجهة إليها أم لا، فبالتأكيد هي لن تعفى من المسؤولية، خصوصاً أنها واجهت موقفاً مماثلاً هذا الأسبوع مع الممثلة Angelina Jolie التي سترفع ضدّها دعوى قضائية بسبب نشرها فيديو يظهرها بطريقة سيئة وهي تحت تأثير المخدرات.

يشار إلى أن ما أثار غضب Clooney لهذه الدرجة، هو التقرير الذي جاء فيه أن والدة خطيبته السيدة بارعة علم الدين ترفض زواجه من إبنتها لأسباب دينية.

 

 

 

 

 

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