أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أفيخاي آدرعي : إصابة 4 جنود واحتراق ” سفينة” إسرائيلية

Google+ Print
أفيخاي آدرعي : إصابة 4 جنود واحتراق ” سفينة” إسرائيلية أفيخاي آدرعي : إصابة 4 جنود واحتراق ” سفينة” إسرائيلية

قال آفيخاى آدرعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان أُصيب 4 جنود اسرائيليين، جراء اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.
> وأضاف  آدرعي: ” داهمت قوة إسرائيلية خاصة، منشأة أطلقت منها العديد من الصواريخ بعيدة المدى نحو إسرائيل”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: ” تعرضت القوة الخاصة لإطلاق النار وأصيب ٤ مقاتلين بجروح طفيفة نقلوا على اثرها لتلقي العلاج”. مشيرا إلى أن القوة ضربت المنشأة ورجعت.

ونشر “آدرعي” صورة لسفينة بها نيران. مؤكدا أن الصورة لمقاتلى البحرية الإسرائيلية وهم يستهدفون قاذفة أطلقت منها الصواريخ نحو منطقة تل أبيب الكبرى هذا المساء.

فيما قالت كتائب القسام أن الصورة لسفينة أصابتها نيران المقاومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا