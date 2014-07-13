أفيخاي آدرعي : إصابة 4 جنود واحتراق ” سفينة” إسرائيلية

قال آفيخاى آدرعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان أُصيب 4 جنود اسرائيليين، جراء اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

> وأضاف آدرعي: ” داهمت قوة إسرائيلية خاصة، منشأة أطلقت منها العديد من الصواريخ بعيدة المدى نحو إسرائيل”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: ” تعرضت القوة الخاصة لإطلاق النار وأصيب ٤ مقاتلين بجروح طفيفة نقلوا على اثرها لتلقي العلاج”. مشيرا إلى أن القوة ضربت المنشأة ورجعت.

ونشر “آدرعي” صورة لسفينة بها نيران. مؤكدا أن الصورة لمقاتلى البحرية الإسرائيلية وهم يستهدفون قاذفة أطلقت منها الصواريخ نحو منطقة تل أبيب الكبرى هذا المساء.

فيما قالت كتائب القسام أن الصورة لسفينة أصابتها نيران المقاومة.