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” القسام” تفشل عملية إبرار لضفادع بشرية إسرائلية وتصيب 4 جنود

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” القسام” تفشل عملية إبرار لضفادع بشرية إسرائلية وتصيب 4 جنود ” القسام” تفشل عملية إبرار لضفادع بشرية إسرائلية وتصيب 4 جنود

أرشيفية

أفشلت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة ” حماس ” في ساعة مبكرة فجر الأحد عملية إبرار لضفادع بشرية ببحرية الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ بحر السودانية شمال غرب غزة.

وأفاد شهود عيان لوكالة “صفا”  الاخبارية الفلسطينية :” أن مجموعة خاصة من الكتائب اشتبكت على مسافة “الصفر” مع القوة الإسرائيلية التي حاولت تنفيذ عملية إبرار في منطقة السودانية، حيث وقعت في كمين محكم.

وخاض مقاتلو القسام بحسب الشهود اشتباكًا عنيفًا استخدموا فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع القوة التي وقعت في الكمين.

وشاركت مقاتلات الاحتلال الحربية وطائرات “الأباتشي” والزوارق الحربية في الاشتباك حيث استهدفت منطقة الاشتباك التي كانت تعتقد وجود مقاتلي القسام بها.

وأطلقت مقاتلات وطائرات وزوارق الاحتلال عشرات الصواريخ والقذائف تجاه المنطقة التي تعتبر قريبة من منطقة السياج الحدودي بين قطاع غزة والكيان الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 من جنود الكوماندوز البحري على ساحل بحر غزة بعد اشتباكهم مع مسلحين فلسطينيين.

 

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