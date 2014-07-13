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إسرائيل تقصف مواقع لبنان ردًا على ” صواريخ الجنوب “

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إسرائيل تقصف مواقع لبنان ردًا على ” صواريخ الجنوب “ إسرائيل تقصف مواقع لبنان ردًا على ” صواريخ الجنوب “

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواقع بلبنان، ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنتى “نهاريا” و”كريات شمونة” في ثاني واقعة من نوعها خلال اليومين الماضيين.

وأفاد تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية، بأن منطقة الجليل الغربي بإسرائيل شهدت سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية.

فيما تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق مجموعة صواريخ تجاه نهاريا شمال فلسطين المحتلة في وقت سابق ومجموعة أخرى صوب مستوطنة “كريات شمونة”.

وذكرت الكتائب في بيان مقتضب لها أن كتيبة الشهيد محمد أبو خضير هي التي نفذت عمليات إطلاق الصواريخ هذه، دون أن توضح المكان الذي تم إطلاق هذه الصواريخ منه.

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