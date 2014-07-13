ثوب الكعبة يكلف 22 مليون ريال وفترة عمل ثمانية أشهر

يعد "مصنع كسوة الكعبة المشرفة" من معالم المملكة ورموز خدماتها الجليلة للحرمين الشريفين، حيث تنافس على التشريف بكسوة الكعبة الملوك والأمراء منذ قديم الزمان وحديثه.

وأصبحت كسوة الكعبة المشرفة تصنع لأول مرة في مكة المكرمة بأيد سعودية مدربة، حين أمر الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بإنشاء دار للكسوة بجوار البيت العتيق، مرت عليها مراحل متتابعة من التطوير والتحديث، حتى أصبحت معلماً بارزاً في المملكة.

وأوضح "د.محمد باجودة" -مدير مصنع كسوة الكعبة المشرفة- أن ثوب الكعبة في السابق كان يأتي من خارج المملكة، حتى قيض الله لهذا البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، والذي أمر بإنشاء دار خاصة لحياكة أطهر ثوب على وجه الأرض وهو ثوب الكعبة المشرفة، وذلك في عام 1346ه، وكان موقعه في "حي أجياد"، مبيناً أن الدار كانت تصنع الكسوة حتى عام 1358ه، ثم انتقلت إلى "حي التيسير".

وقال في حوار ل"الرياض": يمر ثوب الكعبة بعدة مراحل منها: الغسيل، ثم صباغة الثوب باللون الأسود للكعبة من الخارج واللون الأخضر للكسوة الداخلية، ثم ضخ الحرير إلى القسم الآلي، ثم الانتقال إلى قسم المختبر لمطابقة الخيوط للمواصفات، وبعده إلى قسم الطباعة، فقسم الحزام، ثم تجميع الكسوة وتخييطها، وأخيراً تسليمه إلى كبير سدنة بيت الله الحرام في الأول من ذي الحجة من كل عام، مبيناً أنه في يوم التاسع من ذي الحجة ينتقل فريق العمل إلى الحرم المكي لاستبدال الثوب القديم بالجديد.

وأشار إلى أنه يستغرق صناعة ثوب الكعبة ثمانية أشهر متواصلة من العمل، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي (22) مليون ريال، أمّا بالنسبة لعدد العاملين بالمصنع فهم (200) عامل، وفي قسم الحزام فقط أكثر من (70) عاملا، مؤكداً على أن المصنع يضم أكبر "ماكينة" خياطة في العالم -حوالي (15) مترا- خاصة بتجميع طاقات القماش وتعمل بنظام التحكم الآلي، وفيما يلي نص الحوار.

عدة مراحل

* ما هي المراحل التي يمر بها ثوب الكعبة؟

- يمر الثوب بمراحل عديدة، ومنها: الغسيل وذلك بعد اختيار أجود أنواع الحرير، سواء الإيطالي أو السويسري، حيث يتم إزالة الطبقة الشمعية من الحرير، ثم بعد ذلك يبدأ صباغة الثوب باللون الأسود للكعبة من الخارج واللون الأخضر للكسوة الداخلية، ثم بعد ذلك يتم ضخ الحرير إلى القسم الآلي، حيث يوجد خطا إنتاج: خط إنتاج منقوش للثوب الخارجي، وخط السادة لحزام الكعبة، ثم ينتقل إلى قسم المختبر لمطابقة الخيوط للمواصفات، وبعده إلى قسم الطباعة، فقسم الحزام، ثم إلى القسم الأخير وهو تجميع الكسوة وتخييطها، وأخيراً تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين في احتفالية إلى كبير سدنة بيت الله الحرام في الأول من ذي الحجة من كل عام، حيث يستغرق الثوب الواحد (670) كلغم من الحرير الخام.

الغسيل، الصباغة، ضخ الحرير، المختبر، الطباعة، الحزام، التجميع.. خطوات الصنع

لبس الكعبة

* كيف يكون تلبيس الكسوة على الكعبة المشرفة؟

- في يوم التاسع من ذي الحجة ينتقل فريق العمل إلى الحرم المكي لاستبدال الثوب القديم بالثوب الجديد، والمكون من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث يتم رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة، تمهيداً لفردها على الجنب القديم، ويتم تثبيت الجنب من أعلى بربطها من العراوي، وإسقاط الطرف الآخر من الجنب بعد أن يتم حل حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها يسقط الجنب القديم من أسفل ويبقى الجديد، وتكرر العملية في كل الجوانب، حتى اكتمال عملية تلبيس الثوب، وبعدها يتم وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

ذهب وفضة

* كم يستهلك ثوب الكعبة من خيوط الذهب والفضة؟ ومن أين يتم إحضارها؟

- يستهلك الثوب الواحد (120) كيلو خيط من الذهب و(100) كيلو من الفضة، ويتم إحضارها من إيطاليا، حيث يوجد لها أماكن مخصصة للحفظ، مهيأة بالتكييف، والرطوبة، والإنارة، ويحفظ بطريقه متقنة جداً.

* من الذي يحدد الآيات المكتوبة على ثوب الكعبة؟ وهل يمكن أن تتغير؟

- طبعا الآيات المكتوبة على ثوب الكعبة المشرفة منذ أمد بعيد، وقد كتبها الشيخ "عبدالرحيم أمين بخاري" -رحمه الله- بخط يده، ولا زلنا نمشي عليها حتى عصرنا الحاضر، وهو أقدم عامل اشترك في صناعة كسوة الكعبة منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، ولا يمكن تغير الآيات المكتوبة سواء على ثوب الكعبة أو على ستارة الكعبة.

تكلفة الصناعة

* كم يستغرق صناعة ثوب الكعبة المشرفة؟، وكم تكلفته المالية وعدد العاملين؟

- يستغرق صناعة ثوب الكعبة ثمانية أشهر متواصلة من العمل، وتبلغ تكلفته الإجمالية حوالي (22) مليون ريال، أما بالنسبة لعدد العاملين بالمصنع فهم (200) عامل، وفي قسم الحزام فقط أكثر من (70) عامل.

* كيف يتم اختيار العاملين في المصنع؟ وهل يوجد قسم للتدريب؟

- أولاً الرغبة قبل كل شيء، حيث نلجأ إلى عملية إحلال حينما يتقاعد مجموعة، ونأتي بمجموعة جديدة، حتى يتم توارث الخبرة من كبار السن الموجودين في المصنع، وقد افتتحنا قسماً للتدريب كخطة استباقية خمسية، حيث يتم فيه تدريب العاملين الجدد خلال السنوات، وحتى يتم استبدال المجموعات السابقة، وقد تدرب (21) شخصا خلال العام الماضي.

وظائف نسائية

* هل هناك دراسة لعمل النساء في مصنع كسوة الكعبة؟

- هناك مطالبات من النساء بالعمل في المصنع، ولكن عمل الحياكة صعب، وأعتقد النساء ما عندهم الجهد والقوة لاستخدام السلك في حياكة الذهب على ثوب الكعبة المشرفة، وهذا عمل صعب جداً.

* صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتحديث أجهزة المصنع ولوائحه ماذا تم بهذا الأمر؟

- نعم أخذ فريق عمل جولة على اليابان، وأمريكا، وكندا، والصين، وايطاليا، وسويسرا، لاختيار أفضل أنواع المكائن، حيث انتهت المرحلة الأولى في اليابان و-لله الحمد-، ووجدنا مكائن تطريز لحشو الحروف، كما سوف يغادر فريق العمل نهاية شهر شوال إلى سويسرا وأمريكا، لاختيار أفضل أنواع مكائن الطباعة، علماً بأنّه يوجد لدينا أكبر "ماكينة" خياطة في العالم حوالي (15) مترا، خاصة بتجميع طاقات القماش وتعمل بنظام التحكم الآلي.