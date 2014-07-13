أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - شيكابالا يسجل هدفا رائعا مع لشبونة في مباراة ودية

Google+ Print
بالفيديو - شيكابالا يسجل هدفا رائعا مع لشبونة في مباراة ودية بالفيديو - شيكابالا يسجل هدفا رائعا مع لشبونة في مباراة ودية

سجل المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" أول أهدافه مع سبورتنج لشبونة في المباراة الودية التي جمعت فريقه بفريق سيلساو دوس أكوريس على كأس "بدرو باوليتا".

وحل شيكابالا بديلا مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 46 ليضع فريقه في المقدمة، وكاد أن يضيف الثاني بطريقة رائعة بعد أن سدد كرة على الطائر أخرجها مدافع أكوريس من على خط المرمى.

وقدم المصري الدولي أداء مميزا إذ لعب على الجناحين الأيمن والأيسر كما لعب في العمق قبل أن ينهي المباراة كظهير أيسر وفقا لتعليمات من المدرب ماركو سيلفا الذي أدار أول مباراة له مع الأسود.

وتعادل أكوريس عن طريق كيروش إلا أن ويلسون إدواردو لاعب سبورتنج لشبونة أعاد فريقه للمقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65.

يذكر أن شيكابالا قد انتقل لسبورتنج لشبونة في فبراير الماضي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية بعد أن أنهى ارتباطه بناديه القديم الزمالك.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»