بالفيديو - شيكابالا يسجل هدفا رائعا مع لشبونة في مباراة ودية

سجل المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" أول أهدافه مع سبورتنج لشبونة في المباراة الودية التي جمعت فريقه بفريق سيلساو دوس أكوريس على كأس "بدرو باوليتا".

وحل شيكابالا بديلا مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 46 ليضع فريقه في المقدمة، وكاد أن يضيف الثاني بطريقة رائعة بعد أن سدد كرة على الطائر أخرجها مدافع أكوريس من على خط المرمى.

وقدم المصري الدولي أداء مميزا إذ لعب على الجناحين الأيمن والأيسر كما لعب في العمق قبل أن ينهي المباراة كظهير أيسر وفقا لتعليمات من المدرب ماركو سيلفا الذي أدار أول مباراة له مع الأسود.

وتعادل أكوريس عن طريق كيروش إلا أن ويلسون إدواردو لاعب سبورتنج لشبونة أعاد فريقه للمقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65.

يذكر أن شيكابالا قد انتقل لسبورتنج لشبونة في فبراير الماضي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية بعد أن أنهى ارتباطه بناديه القديم الزمالك.

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