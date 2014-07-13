الاتحاد السكندري يضم هاني سعيد

أعلن نادي الاتحاد السكندري حصوله على خدمات المدافع هاني سعيد في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير عقده مع الزمالك.

هاني سعيد كان يتبقى في عقده 3 شهور.. لكنه عرض على الزمالك التنازل عن مستحقاته المتأخرة في مقابل الحصول على استغناء من النادي الأبيض.

وافق الزمالك، فرحل اللاعب الذي يجيد في مركز قلب الدفاع إلى نادي الاتحاد السكندري زعيم الثغر.

وقع اللاعب على عقد يربطه بالاتحاد السكندري لموسمين مقبلين، ويحصل في الموسم الواحد على 750 ألف جنيه.

الاتحاد السكندري يدعم صفوفه حتى يواصل التألق الذي بدأ في الموسم الماضي باحتلال المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

ويعمل الفريق تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني المخضرم، الذي جاء ليخلف المدرب الفرنسي دينيس لافاني.