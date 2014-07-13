ارتفاع عدد ضحايا مجزرة «الشجاعية» شرق غزة إلى 18 شهيدا و50 جريحا

ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد قصف منزل عائلة «البطش»، بالتزامن مع خروج المواطنين من صلاة التراويح، إلى 18 شهيدا و50 جريحا.

وذكرت مصادر طبية أن من بين المصابين اللواء تيسير البطش، مدير عام الشرطة في غزة، والذي أدخل غرفة العمليات وحالته خطيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الشابين شادي محمد زعرب، 21 عاما، وعماد بسام زعرب، 21 عاما، استشهدا، وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في رفح جنوب القطاع.

كما استشهد مهند يوسف ضهير، 23 عاما، وأصيب 3 في قصف على سيارة لبلدية رفح.

وبعد منتصف الليل، أصيب 8 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على خان يونس، بينهم إصابة خطيرة.