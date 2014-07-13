مصرع مواطن واصابة اخر بسبب مشادة كلامية اثناء قيامهم ببيع الكنافة بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من قسم شرطة أول سوهاج بوقوع مشاجرة بمنطقة غرب الكوبري – دائرة القسم ووجود متوفـي ومصاب

> · إنتقل ضباط القسم وإدارة البحث الجنائي، و بالفحص تبين أنها بين كل من :

> [ طرف أول – عائلة عبد العظيم ] 1- أحمد عبد العظيم فهمي سن 27 عامل – توفـي أثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم ”

> 2- عبد الراضي عبد الرحيم عبد الراضي سن 22 عامل – مصاباً ” بكدمات متفرقة بالجسم ”

[ طرف ثان – عائلة طنطاوي ] 1- إٍسلام.ا.ا> 2- أحمد.ا.ط> 3- محمود.ا.ع [ جاري ضبطهم ] الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء قيامهم ببيع الكنافة ، بسؤال المصاب المذكور وكلاً من :> 1- عبد العظيم فهمي السيد سن 60 عامل [ والد المتوفـي ] 2- مصطفي عبد العظيم فهمي سن 43 عامل [ شقيق المتوفـي ] – ويقيمان بذات الناحية أتـهموا الطرف الثاني بالتعدي> علي المتوفـي بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهمين ، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2477 إداري القسم لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها