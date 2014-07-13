احتراق 11 كشك بسوهاج بسبب ماس كهربائي‎

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية امن سوهاج من السيطرة علي حريق نشب باحد الاكشاك الخشبية بالشيخ عطي بقسم اول سوهاج .

وامتد الحريق لعدد 10 اخرين حيث رجحت المعاينة الاولية ان سبب الحريق ماس كهربائي وتبين بالفحص نشوب حريق بكشك ملك محمد ع 32 عامل وامتد لاكشاك ملك محمود ع 29 عامل وهشام م 26 عامل وفراج ع 46 عامل وايمن خ 43 عامل وناصر ا 44 عامل وضياء ش 29 عامل وحمدي ا 40 عامل وجمال ح 45 عامل وعصام ا 42 عامل وحسن ع 58 عامل .

وانحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الاكشاك ورجحت المعاينة الأولية ان يكون سبب الحريق ماس كهربائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .