50 مليون ريال لتطوير وتنفيذ مشاريع صحية برفحاء

أوضح مدير القطاع الصحي برفحاء عياد المعيلي انه تم مؤخراً افتتاح مبنى الطوارئ والإسعاف الجديد بمستشفى رفحاء، وكذا تركيب اجهزة "الرنين المغناطيسي" والاشعة المقطعية الخاص بالطوارئ، كما بدأت مرحلة التطوير الاولى بقسم الصيدلة والعلاج الطبيعي بالمبنى القديم، كما سينضم قسم المختبر وبنك الدم لعملية التطوير بعد عيد الفطر، على ان يتم الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الستة اشهر ان شاء الله، وأضاف "المعيلي" كما اعتمد تجهيز العناية المركزة بالدور الثاني لمبنى الطوارئ وجارٍ ترسيته، مبيناً ان إجمالي تنفيذ هذه المشاريع يتجاوز الخمسين مليون ريال هذه السنة والتي سيكون لها مردود إيجابي ان شاء الله على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مثمناً ما تلقاه المحافظة وقطاعها الصحي من دعم من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة " د.محمد الهبدان"، وجهوده الواضحة ومتابعته لمشاريع المنطقة الصحية بشكل عام ومحافظة رفحاء بشكل خاص وعمله الدؤوب على سرعة انجازها.