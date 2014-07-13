الدلبحي مديراً لمستشفى ساجر العام

باشر الأستاذ شباب بن شعيل الدلبحي عمله الجديد مديراً لمستشفى ساجر العام إثر صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم بتعيينه مديراً لمستشفى ساجر العام خلفاً للمدير السابق الأستاذ محمد بن فهد العقيلي.

وقام العتيبي بجولة على أقسام المستشفى تابع خلالها سير العمل كما عقد الدلبحي اجتماعاً مع المساعد المالي والإداري والمدير الطبي ورئيس هيئة التمريض حثهم من خلاله على مضاعفة الجهود فيما يخدم المريض.

يذكر أن الدلبحي حاصل على درجة الماجستير بإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز.